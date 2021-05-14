Мероприятия в честь 25-летия Паралимпийского комитета России пройдут в Белгороде

БЕЛГОРОД, 14 мая. /ТАСС/. Торжественные мероприятия, посвященные 25-летию Паралимпийского комитата России (ПКР), пройдут в пятницу в Белгороде.

В программу праздничных мероприятий вошли Спартакиада детей-инвалидов с поражением ОДА, мастер-классы и встречи паралимпийцев с воспитанниками спортивно-адаптивных и коррекционных школ, традиционные паралимпийские уроки, презентация формы российских паралимпийцев для Игр в Токио. Состоится научно-практическая конференция по актуальным вопросам паралимпийского спорта, где одним из важнейших вопросов станет обсуждение плана подготовки российских спортсменов к Паралимпиаде. В рамках торжественных мероприятий пройдет 15-я церемония награждения премией ПКР "Возвращение в жизнь".

"У нас уже есть опыт организации и проведения крупных мероприятий в Белгородской области. В ноябре 2019 года в Белгороде мы провели Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения, который заслужил высокие оценки в плане организации и придал хороший импульс для развития российского паралимпийского движения, - отметил первый вице-президент ПКР Павел Рожков. - Предстоящие мероприятия будут носить юбилейный, праздничный характер, и мы благодарны временно исполняющему обязанности губернатора Белгородской области Вячеславу Гладкову за поддержку и принятие положительного решения о проведении мероприятий".

"Помимо торжественной части, в рамках которой будут отмечены лучшие спортсмены, тренеры и организаторы спорта за 25-летний период, состоятся мероприятия, направленные на развитие детско-юношеского спорта. Всероссийская Спартакиада детей-инвалидов с поражением ОДА среди юношей и девушек и паралимпийский урок, проводимый мэтрами паралимпийского спорта, помогут нашим молодым спортсменам больше узнать о паралимпийском движении и сделать первые шаги в большом спорте. А всероссийская научно-практическая конференция станет мощным стимулом в развитии паралимпийского спорта во многих субъектах нашей страны", - добавил Рожков.