СМИ: Агуэро хочет перейти в "Барселону"

ТАСС, 14 мая. Возможный переход в испанский футбольный клуб "Барселона" является приоритетным для нападающего английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Об этом сообщает журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо в своем Twitter.

32-летний аргентинец покинет "Манчестер Сити" по окончании текущего сезона и станет свободным агентом. Форвард выступает за клуб с 2011 года.

"К Агуэро обратились три клуба. Приоритет Серхио - переход в "Барселону". Переговоры продолжаются. Стороны обсуждают контракт сроком до 2023 года, для каталонского клуба он готов снизить свои запросы по заработной плате до суммы меньше €10 млн", - написал Романо.

В составе "Манчестер Сити" Агуэро стал четырехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, трехкратным обладателем Суперкубка Англии и пять раз выиграл Кубок английской лиги. В составе сборной Аргентины он завоевал золотую медаль Олимпийских игр, серебряную награду чемпионата мира и дважды стал серебряным призером Кубка Америки.