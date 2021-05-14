Передачи Костина и Барбашева помогли "Сент-Луису" обыграть "Миннесоту" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Зак Сэнфорд (26-я минута), Брэйден Шенн (29, 35), Давид Перрон (32, 46) и Джордан Кайру (47, 57). В составе проигравших отличились Нико Штурм (4), Райан Сутер (5) и Маркус Фолиньо (17).

ТАСС, 14 мая. /ТАСС/. "Сент-Луис" обыграл "Миннесоту" со счетом 7:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российские форварды "Сент-Луиса" Клим Костин и Иван Барбашев отметились результативными передачами. У Барбашева в этом сезоне теперь 12 очков (5 шайб + 7 передач) в 38 матчах. 22-летний Костин, который в конце апреля стал обладателем Кубка Гагарина в составе "Авангарда", провел второй матч за "Сент-Луис" после возвращения из аренды в омском клубе и набрал первое очко. Всего в НХЛ на его счету 6 матчей и 2 (1+1) очка.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов и еще несколько лидеров клуба пропустили встречу из-за того, что тренерский штаб решил дать им отдохнуть перед плей-офф.

"Сент-Луис" завершил регулярный чемпионат на четвертом месте в Западном дивизионе, набрав 63 очка в 56 матчах. "Миннесота" заняла третье место с 75 очками. Соперники клубов в первом раунде плей-офф - "Вегас" или "Колорадо" - определятся позднее.