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Боксеры Чудинов и Алоян проведут поединки в рамках ПМЭФ

Бои пройдут 4 июня
Федор Чудинов Валерий Шарифулин/ТАСС
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Федор Чудинов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российские боксеры Федор Чудинов и Михаил Алоян проведут поединки в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

Поединки пройдут 4 июня. "Бой Федора Чудинова и Рино Либенберга возглавит боксерское шоу, - сказал собеседник агентства. - В со-главном поединке встретятся Михаил Алоян и Линдайл Чемеси".

"Нас ожидает очень интересный и статусный турнир с сильным кардом участников, - сказал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев. - Вечер бокса станет настоящим украшением ПМЭФ. В этом шоу каждое противостояние имеет свою изюминку, а в главных боях вечера бокса на ринг выйдут наши титулованные боксеры - Чудинов и Алоян. Безусловно, именно эти спортсмены будут явными фаворитами своих встреч, также обратил бы внимание на дебют по профессионалам наших молодых звездочек - Ильи Попова и Руслана Колесникова".

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно, с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано более 100 дискуссий.

Теги
БоксПМЭФ-2021
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