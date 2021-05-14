Участниками Паралимпийского урока в Белгороде стали 50 школьников

БЕЛГОРОД, 14 мая. /ТАСС/. Участниками Паралимпийского урока стали 50 школьников и учащихся центра адаптивного спорта и физической культуры Белгорода. Мероприятие прошло в Белгородской школе "Алгоритм успеха".

Урок был организован Паралимпийским комитетом России (ПКР). Мастер-классы для детей провели трехкратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта слепых Ольга Семенова, призер Паралимпийских игр и трехкратный чемпион мира по футболу среди лиц с заболеванием церебральным параличом Иван Потехин, шестикратный чемпион Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону Роман Петушков, двукратный чемпион Паралимпийских игр по стрельбе из лука Тимур Тучинов, шестикратный чемпион Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону Сергей Шилов, четырехкратный чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике Сергей Севостьянов, чемпион мира по пулевой стрельбе Андрей Кожемякин, старший тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Ирина Громова. Гостями урока стали первый вице-президент ПКР Павел Рожков и генеральный секретарь ПКР Андрей Строкин.

На уроке детям рассказали об особенностях паралимпийского спорта, развитии паралимпийского движения, жизненном пути и достижениях российских спортсменов. Школьникам показали документальные и познавательные фильмы об основных видах паралимпийского спорта, провели образовательную викторину и вручили подарки. Спортивную разминку для участников урока устроила Ольга Семенова.

Позднее в пятницу в Белгороде пройдёт XV юбилейная торжественная церемония награждения премией Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь". Лауреатами премии становятся паралимпийцы - чемпионы и призеры мировых первенств, Кубков мира и Европы, внесшие вклад в развитие адаптивной физической культуры и спорта в России.