СМИ: ФИФА разрешила Лапорту выступать за сборную Испании

ТАСС, 14 мая. Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила французскому защитнику английского "Манчестер Сити" Эмерику Лапорту выступать за сборную Испании. Об этом сообщил в Twitter журналист Reuters Саймон Эванс.
Ранее газета Marca сообщала, что главный тренер сборной Испании Луис Энрике попросил руководителей федерации футбола страны изучить возможность натурализации 26-летнего Лапорта, у которого есть баскские корни.
Aymeric Laporte’s switch from France to Spain has been approved by FIFA. Available to represent Spain “with immediate effect”.— Simon Evans (@sgevans) May 14, 2021
Правила ФИФА позволяют футболисту менять сборную, если он до 21 года провел не более трех официальных или товарищеских матчей за национальную команду. Также в правилах говорится о том, что последнее выступление в составе первой команды должно быть не более трех лет назад. Лапорт выступал только за молодежные сборные Франции, вызывался в основной состав французской национальной команды, но не провел за нее ни одного матча.
Защитник выступает за "Манчестер Сити" с 2018 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 27 играх за английский клуб во всех турнирах и забил два гола.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. Сборная Испании попала в группу E и сыграет против поляков, словаков и шведов.