СМИ: ФИФА разрешила Лапорту выступать за сборную Испании

Правила ФИФА позволяют футболисту менять сборную, если он до 21 года провел не более трех официальных или товарищеских матчей за национальную команду. Также в правилах говорится о том, что последнее выступление в составе первой команды должно быть не более трех лет назад. Лапорт выступал только за молодежные сборные Франции, вызывался в основной состав французской национальной команды, но не провел за нее ни одного матча.

Защитник выступает за "Манчестер Сити" с 2018 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 27 играх за английский клуб во всех турнирах и забил два гола.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. Сборная Испании попала в группу E и сыграет против поляков, словаков и шведов.