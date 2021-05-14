Минспорт и РФС заключили соглашение с Кемеровской областью о развитии футбола

ТАСС, 14 мая. Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз (РФС), правительство Кемеровской области и федерация футбола региона подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Договор подписан в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" и стратегии развития футбола в России до 2030 года. Документ поможет систематизировать работу по развитию футбола в регионе, распределить сферы ответственности между РФС, Минспортом, региональными властями и федерацией, позволит создать условия для увеличения количества людей, занимающихся футболом в области.

"К концу 2024 года в регионе планируется построить крытый полноразмерный футбольный манеж, заменить покрытие поля на кемеровском стадионе "Шахтер", - сказал министр спорта Олег Матыцин. - В регионе будет открыта еще одна спортивная школа, появятся новые соревнования, квалифицированные тренеры и судьи. Уверен, что совместная работа с РФС, правительством Кузбасса и федерацией футбола региона будет эффективной и плодотворной".

Президент РФС Александр Дюков заявил, что одной из ведущих спортивных школ региона планируется присвоить статус "Региональный центр РФС". "В Кемеровской области более 42 тыс. человек регулярно занимаются футболом, - рассказал он. - В регионе работают 45 отделений футбола, проводятся соревнования среди мужских команд, женщин и ветеранов. Для участия в региональных и всероссийских соревнованиях будут организованы как минимум 20 новых команд. В рамках дальнейшего развития системы подготовки резерва мы планируем присвоить одной из ведущих спортивных школ региона статус "Региональный центр РФС", на базе которого будет образован региональный центр подготовки специалистов, еще две школы получат статус "Детский футбольный центр", также все учреждения смогут рассчитывать на финансовую и методологическую помощь РФС".

"В регионе идет масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры, мы ремонтируем действующие объекты и строим новые, отвечающие самым высоким мировым стандартам, такие, например, как ледовый дворец "Кузбасс" и спорткомплекс "Кузбасс-Арена", рассчитанные на 6 тыс. зрителей каждый, - сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. - Благодаря этим объектам наш регион сможет принимать самые престижные и технически сложные спортивные мероприятия, а у профессиональных спортсменов появится возможность повышать уровень своей подготовки, не выезжая за пределы нашего региона. Уверен, эти объекты станут центрами притяжения кузбассовцев, а значит - внесут весомый вклад в развитие массового спорта".

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году, он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.