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Футбол в России

Терюшков надеется, что в основном составе "Химок" будет играть больше воспитанников клуба

Министр спорта Московской области сообщил, что футболом в регионе на профессиональном и любительском уровнях занимаются 160 тыс. человек

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассчитывает, что в ближайшем будущем в основном составе футбольного клуба "Химки" будет играть больше собственных воспитанников. Об этом он рассказал на внеочередной отчетно-выборной конференции Федерации футбола Московской области.

"Химки" перед последним туром Тинькофф - Российской премьер-лиги занимают восьмое место в турнирной таблице.

"Наша основная команда, "Химки", сделала прорыв благодаря [Сергею] Анохину (генеральный директор "Химок" - прим. ТАСС), - сказал Терюшков. - Надеюсь, тенденция сохранится и опорой клуба будут наши ребята, воспитанники. На них будет делаться ставка".

Министр сообщил, что футболом в регионе на профессиональном и любительском уровнях занимаются 160 тыс. человек (2,5% от всех жителей области).

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Российский футбол
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