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Футбол в России

В "Зените" опровергли информацию об интересе к тренеру "Порту" Консейсау

Петербургский клуб возглавляет Сергей Семак

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" не собирается менять главного тренера команды Сергея Семака. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе санкт-петербургского клуба.

Ранее португальское издание Record сообщило, что "Зенит" интересуется главным тренером "Порту" Сержиу Консейсау.

"Слухи не соответствуют действительности", - сообщили в пресс-службе.

Под руководством Семака "Зенит" трижды стал чемпионом России (2019-2021), выиграл Кубок России (2020) и Суперкубок России (2020). Семак дважды был назван тренером года по версии Российского футбольного союза (2019, 2020).

Теги
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