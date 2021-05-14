В "Зените" опровергли информацию об интересе к тренеру "Порту" Консейсау

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" не собирается менять главного тренера команды Сергея Семака. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе санкт-петербургского клуба.

Ранее португальское издание Record сообщило, что "Зенит" интересуется главным тренером "Порту" Сержиу Консейсау.

"Слухи не соответствуют действительности", - сообщили в пресс-службе.

Под руководством Семака "Зенит" трижды стал чемпионом России (2019-2021), выиграл Кубок России (2020) и Суперкубок России (2020). Семак дважды был назван тренером года по версии Российского футбольного союза (2019, 2020).