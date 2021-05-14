Тарпищев прокомментировал информацию об избиении теннисистки тренером

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Марина Марьенко, которая якобы избила 18-летнюю теннисистку Елену Малых, является опытным тренером, произошедшее не похоже на нее. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что Малых во время тренировки получила от Марьенко несколько ударов ракеткой, также тренер забрала у спортсменки вещи и мобильный телефон на общую сумму в 67 тыс. рублей. Малых написала заявление в полицию, отметив, что занимается у Марьенко уже девять лет и ранее никаких случаев избиения с ее стороны не было.

"Часто общался с Мариной, буквально два дня назад в последний раз, - сказал Тарпищев. - Она опытный тренер, [поведение] не похоже на нее".

Марьенко является заслуженным тренером России по теннису, матерью седьмой ракетки мира Андрея Рублева.