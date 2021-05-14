Четвертый сезон "Спортивных выходных" начнется на ВДНХ с 15 мая

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Проект "Спортивные выходные", организованный совместно с Департаментом спорта города Москвы и центрами госуслуг "Мои документы", начнется на ВДНХ 15 мая и продлится до октября. Занятия на свежем воздухе для всех желающих будут проводиться по пяти видам спорта: скандинавская ходьба, йога, зумба, уличный стретчинг (растяжка) и функциональная тренировка, сообщили в пятницу в пресс-службе выставки.

"На ВДНХ стартует четвертый сезон "Спортивных выходных. Начиная с 15 мая и до октября на главной выставке страны бесплатные групповые занятия йогой, зумбой, скандинавской ходьбой под руководством профессиональных тренеров могут посетить все желающие. Занятия ориентированы на людей любого уровня подготовки, а продолжительность уроков варьируется от 50 до 90 минут. Встречи пройдут на веранде Дома культуры ВДНХ и около павильона "Здоровая Москва", - говорится в сообщении.

Все спортивные мастер-классы направлены на улучшение общего физического и эмоционального состояния человека. Ходьба укрепляет осанку и улучшает выносливость, йога развивает гибкость, баланс, помогает расслабиться. Посетителей тренировок по зумбе ждут танцевальные фитнес-программы на основе популярных латиноамериканских ритмов. Уроки, сочетающие в себе простые элементы латино, хип-хопа, шаги из классической аэробики и базовую хореографию, помогут не только активно сжечь калории, но и получить заряд положительных эмоций. А тех, кто желает укрепить свою силу, концентрацию и равновесие, организаторы ждут на функциональную тренировку.

"В этом сезоне впервые появилась и новая дисциплина, которая называется street stretching - комплекс упражнений, направленных на растяжку тела, мышц, сухожилий и связок. Занятия стретчингом способствуют поддержанию хорошей физической формы и тонуса, а также работе дыхательной системы и насыщению кислородом", - отметили в пресс-службе.

Для посещения занятий нужно зарегистрироваться на сайте проекта или во всех московских офисах "Мои документы". Кроме этого, как и в предыдущих двух сезонах, тренировки будут доступны в режиме онлайн (на YouTube-канале проекта). В этом году "Спортивные выходные" пройдут в 15 парках Москвы, в том числе на ВДНХ. Всего за четвертый сезон проекта планируется провести 1 980 тренировок в онлайн- и офлайн-формате.