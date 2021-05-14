Состав российской делегации на Паралимпиаду в Токио будет утвержден до 2 августа

БЕЛГОРОД, 14 мая. /ТАСС/. Окончательный состав российской делегации на Паралимпийские игры в Токио станет известен до 2 августа, он будет утвержден на исполкоме Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

"Состав делегации на Паралимпиаду будет утвержден на исполкоме ПКР до 2 августа, на следующий день его должен подтвердить Международный паралимпийский комитет (МПК), - сказал Рожков. - С МПК у нас очень конструктивные деловые отношения, понимаем, что надо выполнять целый ряд требований по восстановительным критериям. Аппарат МПК помогает нам, мы работаем с ними практически в ежедневном режиме. Нам очень быстро согласовали экипировку команды на Игры в Токио, форма получилась очень красивой".

Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября. Согласно решению Спортивного арбитражного суда российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх.