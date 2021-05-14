Футболист "Спартака" Промес вошел в предварительный состав сборной Нидерландов на Евро

ТАСС, 14 мая. Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес и полузащитник "Краснодара" Тони Вильена вошли в предварительный состав сборной Нидерландов для участия в чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Всего в предварительный состав попали 34 футболиста. Окончательная заявка на Евро-2020 будет объявлена 21 мая.

Полностью состав сборной Нидерландов выглядит следующим образом:

вратари - Яспер Силлессен ("Валенсия", Испания), Мартен Стекеленбург ("Аякс"), Тим Крул ("Норвич", Англия), Марко Бизот (АЗ);

защитники - Стефан де Врей ("Интер", Италия), Дейли Блинд, Юрриен Тимбер (оба - "Аякс"), Маттейс де Лигт ("Ювентус", Италия), Натан Аке ("Манчестер Сити", Англия), Дензел Дюмфрис (ПСВ), Джоэль Велтман ("Брайтон", Англия), Кенни Тете ("Фулхэм", Англия), Патрик ван Анхолт ("Кристал Пэлас", Англия), Оуэн Вейндал (АЗ), Рик Карсдорп ("Фейенорд"), Ханс Хатебур ("Аталанта", Италия), Джерри Сен Жюст ("Майнц", Германия);

полузащитники - Френки де Йонг ("Барселона", Испания), Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль", Англия), Мартен де Рон ("Аталанта", Италия), Дэви Классен, Райан Гравенберх (оба - "Аякс"), Тён Копмейнерс (АЗ), Донни ван де Бек ("Манчестер Юнайтед", Англия);

нападающие - Мемфис Депай ("Лион", Франция), Стевен Бергейс ("Фейенорд"), Стивен Бергвейн ("Тоттенхэм", Англия), Люк де Йонг ("Севилья", Испания), Дониэлл Мален, Коди Гакпо (оба - ПСВ), Анвар Эль-Гази ("Астон Вилла", Англия), Ваут Вегхорст ("Вольфсбург", Германия).

Промесу 29 лет, он выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. В феврале 2021 года было объявлено о возвращении Промеса в стан красно-белых. Футболист подписал контракт на 3,5 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах за "Спартак" во всех турнирах, забил два гола и отдал три голевые передачи.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Сборная Нидерландов на групповом этапе сыграет с командами Украины (13 июня), Австрии (17 июня) и Северной Македонии (21 июня).