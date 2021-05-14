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Футбол в России

"Зенит" начнет подготовку к новому футбольному сезону 10 июня

Команда планирует провести первый сбор в Санкт-Петербурге, а затем - в Австрии
Игроки "Зенита" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Игроки "Зенита"
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 14 мая. Футбольный клуб "Зенит" начнет подготовку к сезону-2021/22 10 июня в Санкт-Петербурге, а затем отправится в Австрию. Об этом заявил главный тренер команды Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба "Зенита".

"По расписанию после 10 июня мы соберемся в Петербурге и первые сборы проведем здесь. Дальше будем смотреть на ситуацию в Европе. Если все будет хорошо, то проведем один тренировочный сбор в Австрии, - сказал Семак. - Планируем именно так, а если ситуация внесет какие-либо коррективы - посмотрим".

Чемпионат России сезона-2021/2022 стартует 25 июля.

Ранее в пятницу пресс-служба "Зенита" опровергла ТАСС информацию португальского издания Record о том, что Семака на посту тренера петербургской команды может сменить главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау.

Под руководством Семака "Зенит" трижды стал чемпионом России (2019-2021), выиграл Кубок России (2020) и Суперкубок России (2020). Семак дважды был назван тренером года по версии Российского футбольного союза (2019, 2020).

Семь российских футболистов "Зенита" попали в расширенный состав национальной команды на Евро-2020: вратарь Андрей Лунев, защитники Юрий Жирков и Вячеслав Караваев, полузащитники Далер Кузяев, Андрей Мостовой и Магомед Оздоев, а также форвард Артем Дзюба. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.

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