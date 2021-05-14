"Формула-1" объявила об отмене Гран-при Турции

ТАСС, 14 мая. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Турции отменен. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Гран-при Турции был запланирован на 11-13 июня в Стамбуле. В конце апреля он заменил этап в Канаде, который был отменен из-за коронавируса второй год подряд. В связи с отменой турецкого этапа было принято решение провести Гран-при Франции на неделю раньше (18-20 июня), а в Австрии состоятся два этапа подряд (25-27 июня - Гран-при Штирии, 2-4 июля - Гран-при Австрии).

"Мы все с нетерпением ждали участия в гонках в Турции, но действующие ограничения на поездки означают, что мы не сможем провести там этап в июне, - сказал исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали. - "Формула 1" снова показала, что способна быстро реагировать на события и находить решения, и мы рады, что у нас будет два Гран-при в Австрии, что означает, что в нашем сезоне останется 23 гонки".

"Я хочу поблагодарить промоутера и власти Турции за их усилия в последние недели, а также промоутеров из Франции и Австрии за их скорость, гибкость и энтузиазм в реализации этого решения", - добавил Доменикали.

Ранее Великобритания включила Турцию в красный список стран. По возвращении оттуда необходимо провести 10 дней карантина в специальном британском отеле за свой счет. В Великобритании базируются семь из десяти команд чемпионата, в таком случае они не смогли бы вовремя оказаться на следующем этапе во Франции, который планировалось провести 25-27 июня.

Календарь нынешнего сезона включает в себя 23 гонки. Пятый этап пройдет с 20 по 23 мая в Монако.