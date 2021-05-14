Федерация гандбола России утвердила новый формат проведения женского чемпионата

ТАСС, 14 мая. Исполком Федерации гандбола России (ФГР) утвердил новый формат проведения женского чемпионата начиная с сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Изменения в правилах призваны увеличить напряженность игр в женской Суперлиге и минимизировать число матчей, не имеющих турнирной интриги.

По новым правилам на предварительном этапе чемпионата клубы будут распределены на две группы по шесть команд. Распределение произойдет в соответствии с результатами предыдущего сезона. Таким образом, в группу A войдут "Ростов-Дон", ЦСКА, "Лада", "Астраханочка", "Звезда" и "Кубань". В группе B сыграют "Ставрополье", "Университет", "АГУ-Адыиф", "Динамо-Синара", "Луч" и "Уфа-Алиса". Регулярный чемпионат внутри каждой из групп пройдет в четыре круга. Четыре сильнейших коллектива группы A попадут напрямую в четвертьфинал плей-офф, восемь остальных участников стартуют с 1/8 финала. Все серии плей-офф пройдут в два матча с учетом общей разницы мячей. Также сообщается, что 12-я команда Суперлиги уступит свое место победителю Высшей лиги, а команда, занявшая 11-е место, проведет стыковые матчи с серебряным призером Высшей лиги.

В сезоне-2020/21 команды не были поделены на группы. Два сильнейших коллектива по итогам регулярного чемпионата попадали напрямую в полуфинал, а команды, занявшие места с третьего по шестое, начинали плей-офф с четвертьфинала. Остальные шесть клубов играют в отдельном плей-офф по аналогичной схеме и разыгрывают места с седьмого по 12-е.

В матчах финальной серии текущего сезона сыграют "Ростов-Дон" и ЦСКА. В 2020 году ФГР объявила о досрочном завершении чемпионата из-за эпидемиологической ситуации в России. Чемпионом был признан клуб "Ростов-Дон", занявший первое место по итогам регулярного чемпионата.