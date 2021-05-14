Российский хоккеист Зуб продлил контракт с "Оттавой" на два года

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" подписал новый контракт с российским защитником Артемом Зубом. Об этом в Twitter сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Соглашение рассчитано на два года.

Для Зуба сезон-2020/21 стал первым в НХЛ. В составе "Оттавы" он провел 47 матчей в регулярном чемпионате текущего сезона, забросил три шайбы и сделал 11 результативных передач. Зуб является олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. Защитник вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.