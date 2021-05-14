Паралимпийский комитет России представил экипировку спортсменов на Игры в Токио

БЕЛГОРОД, 14 мая. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России представил форму российских спортсменов на Игры в Токио, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Официальным экипировщиком российских паралимпийцев на Играх в Токио является компания Forward. Экипировка соответствует требованиям Спортивного арбитражного суда (CAS).

"В этот раз мы столкнулись с рядом ограничений, это коснулось и цветовой гаммы, и нанесения символов. Но мы можем с гордостью говорить о том, что наша экипировка выполнена в цветах российского флага. Надеюсь, что эта экипировка станет своего рода талисманом для побед", - отметил генеральный директор компании Forward Виталий Цыганков.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года лишены возможности выступать под флагом и гимном своей страны на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх.