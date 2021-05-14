Австралиец Юэн выиграл седьмой этап велогонки "Джиро д'Италия"

ТАСС, 14 мая. Австралийский велогонщик Юэн Калеб из команды Lotto Soudal стал победителем седьмого этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Этап протяженностью в 181 км прошел между городами Нотареско и Термоли.

Он преодолел дистанцию за 4 часа 42 минуты 12 секунд. Второе место занял итальянец Давиде Чимолай из Israel Start-Up Nation, третьим стал бельгиец Тим Мерлир из Alpecin-Fenix. Россиянин Александр Власов ("Астана") финишировал 42-м.

Восьмой этап пройдет 15 мая, его протяженность составит 170 км. Многодневка состоит из 21 этапа. Часть из них пройдет на территории Швейцарии и Словении, также гонщики проедут семь горных этапов и четыре отрезка протяженностью более 200 км. Завершится гонка 30 мая в Милане.

Первая гонка была организована в 1909 году изданием La Gazzetta dello Sport. Пятикратными победителями многодневки являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).