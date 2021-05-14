Футболист "Зенита" Малком вошел в состав сборной Бразилии на Олимпийские игры

ТАСС, 14 мая. Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Малком включен в состав сборной Бразилии по футболу на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

Всего в список игроков вошли 23 футболиста. Сборная Бразилии на групповом этапе олимпийского турнира сыграет в группе D с командами Германии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии.

Малкому 24 года, в составе "Зенита" он стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. В команду из Санкт-Петербурга он перешел в 2019 году из испанской "Барселоны".

В заявку футбольной сборной на Олимпийские игры согласно регламенту попадают игроки не старше 23 лет. Допускается включение трех футболистов старше 23 лет. Из-за переноса Олимпиады с 2020 на 2021 год было принято решение повысить возрастной ценз до 24 лет.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Отечественные мужские сборные по футболу не участвовали в Олимпийских играх с 1988 года.