Покровская назвала большой трагедией смерть от ковида директора базы "Озеро Круглое"

Домуладжанова является чемпионкой мира и Европы по боксу 2001 года. Она скончалась в пятницу в возрасте 52 лет по причине осложнений от заболевания коронавирусной инфекцией.

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Смерть директора тренировочного центра сборных команд России "Озеро Круглое" Ольги Домуладжановой является большой трагедией, так как бывшая спортсменка внесла значительный вклад в организацию подготовки сборной России по синхронному плаванию к соревнованиям. Об этом ТАСС рассказала главный тренер национальной команды Татьяна Покровская.

"Ужасно, это большая трагедия, - сказала Покровская. - Молодая, цветущая женщина, такая сильная, и вдруг такое несчастье. Все-таки с ковидом шутить нельзя, это очень серьезно. Нам все кажется, что это случается где-то там, далеко, а когда такое происходит рядом - просто нет слов. Это ошеломляет".

"Она была сильным, волевым руководителем, можно сказать, держала базу в ежовых рукавицах. У нее всегда был порядок", - отметила тренер.

Сборная России на базе "Озеро Круглое" готовилась к чемпионату Европы в Будапеште, который стартовал на этой неделе. Российская команда уже завершила выступление на турнире, завоевав шесть золотых медалей. Она победила во всех дисциплинах, в которых принимала участие.

"База предоставляла хорошие условия, благодаря ее стараниям мы могли там спокойно тренироваться даже во время строгой изоляции. Ее большая заслуга в том, что на базе соблюдались все необходимые меры. Не всегда нам все нравилось, казалось, что перебарщивают, но на самом деле все было правильно", - отметила Покровская.