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Бокс

Россиянин Кашинский не сумел стать претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF

Он проиграл поляку Михалу Цесляку техническим нокаутом в первом раунде
Юрий Кашинский Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Юрий Кашинский
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 14 мая. Россиянин Юрий Кашинский не сумел завоевать звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Варшаве, он проиграл поляку Михалу Цесляку техническим нокаутом в первом раунде.

Кашинский после пропущенного удара был близок к падению, от которого его спасли канаты. Судья не стал открывать счет и присудил победу Цесляку, чем вызвал недовольство россиянина, который показал, что был готов продолжить поединок.

34-летний Кашинский потерпел второе поражение при 20 победах (18 нокаутом). Он во второй раз боксировал за звание претендента на титул IBF, проиграв в 2019 году соотечественнику Руслану Файферу. До боя Кашинский занимал четвертое место в рейтинге IBF.

32-летний Цесляк одержал 21-ю победу (15 нокаутом) при одном поражении. До боя он занимал восьмое место в рейтинге IBF. Теперь он получил право встретиться с чемпионом мира IBF Майрисом Бриедисом из Латвии.

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