Россиянин Кашинский не сумел стать претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF

ТАСС, 14 мая. Россиянин Юрий Кашинский не сумел завоевать звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Варшаве, он проиграл поляку Михалу Цесляку техническим нокаутом в первом раунде.

Кашинский после пропущенного удара был близок к падению, от которого его спасли канаты. Судья не стал открывать счет и присудил победу Цесляку, чем вызвал недовольство россиянина, который показал, что был готов продолжить поединок.

34-летний Кашинский потерпел второе поражение при 20 победах (18 нокаутом). Он во второй раз боксировал за звание претендента на титул IBF, проиграв в 2019 году соотечественнику Руслану Файферу. До боя Кашинский занимал четвертое место в рейтинге IBF.

32-летний Цесляк одержал 21-ю победу (15 нокаутом) при одном поражении. До боя он занимал восьмое место в рейтинге IBF. Теперь он получил право встретиться с чемпионом мира IBF Майрисом Бриедисом из Латвии.