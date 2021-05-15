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НБА

Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Детройт" в матче НБА

За 26 минут игрового времени центровой набрал 20 очков, сделал 15 подборов и 11 передач
Никола Йокич (слева) AP Photo/Carlos Osorio
Описание
Никола Йокич (слева)
© AP Photo/Carlos Osorio

ТАСС, 15 мая. "Детройт" проиграл "Денверу" со счетом 91:104 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал центровой "Денвера" Никола Йокин, который за 26 минут игрового времени сделал трипл-дабл - 20 очков, 15 подборов и 11 передач. Также 20 очков на счету защитника Маркуса Ховарда. У "Детройта" 18 очков набрал защитник Хамиду Диалло.

"Денвер" занимает четвертое место в Западной конференции, одержав 47 побед при 24 поражениях. Клуб обеспечил себе выход в плей-офф. "Детройт" занимает последнюю строчку в Восточной конференции с 20 победами и 51 поражением.

Плей-офф стартует 22 мая, он будет проходить в стандартном формате из 16 команд с четырьмя раундами до четырех побед. С 18 по 21 мая НБА проведет раунд плей-ин для команд, занявших 7-10-е места в каждой конференции. В нем определятся четыре последних участника плей-офф.

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