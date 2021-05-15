Вратарь "Ливерпуля" Кариус может перейти в "Штутгарт"

ТАСС, 15 мая. Голкипер английского "Ливерпуля" Лорис Кариус, выступающий на правах аренды за германский "Унион", может стать игроком "Штутгарта". Об этом сообщает газета Berliner Kurier.

Кариус в сезоне-2020/21 провел пять матчей. Договор аренды рассчитан до окончания текущего сезона, его контракт с "Ливерпулем" действует до лета 2022 года.

Как сообщает источник, основной голкипер "Штутгарта" швейцарец Грегор Кобель намерен покинуть клуб после завершения сезона, в связи с этим коллектив из Баден-Вюртемберга (федеральная земля Германии) рассматривает кандидатуру Кариуса как основного вратаря. Кариус - уроженец данного региона, столицей которого является Штутгарт, он уже находился в системе одноименного клуба с 2005 по 2009 год. "Штутгарт" находится на 10-м месте в чемпионате Германии, набрав 42 очка после 32 туров.

Кариусу 27 лет, в составе "Ливерпуля" он провел 49 матчей и сыграл в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18. Также он выступал за турецкий "Бешикташ" и германский "Майнц".