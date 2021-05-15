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Мировой футбол

Вратарь "Ливерпуля" Кариус может перейти в "Штутгарт"

Основной голкипер "Штутгарта" швейцарец Грегор Кобель намерен покинуть клуб после завершения сезона

ТАСС, 15 мая. Голкипер английского "Ливерпуля" Лорис Кариус, выступающий на правах аренды за германский "Унион", может стать игроком "Штутгарта". Об этом сообщает газета Berliner Kurier.

Кариус в сезоне-2020/21 провел пять матчей. Договор аренды рассчитан до окончания текущего сезона, его контракт с "Ливерпулем" действует до лета 2022 года.

Как сообщает источник, основной голкипер "Штутгарта" швейцарец Грегор Кобель намерен покинуть клуб после завершения сезона, в связи с этим коллектив из Баден-Вюртемберга (федеральная земля Германии) рассматривает кандидатуру Кариуса как основного вратаря. Кариус - уроженец данного региона, столицей которого является Штутгарт, он уже находился в системе одноименного клуба с 2005 по 2009 год. "Штутгарт" находится на 10-м месте в чемпионате Германии, набрав 42 очка после 32 туров.

Кариусу 27 лет, в составе "Ливерпуля" он провел 49 матчей и сыграл в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18. Также он выступал за турецкий "Бешикташ" и германский "Майнц".

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