Правительство РФ утвердило выделение средств Минспорту на проведение соревнований

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Правительство РФ приняло проект распоряжения о выделении Министерству спорта России в 2021 году из резервного фонда правительства бюджетных ассигнований на подготовку и проведение крупных международных спортивных мероприятий на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно проекту постановления предусматривалось выделение средств на организацию и проведение чемпионата мира по волейболу 2022 года, чемпионата Европы по футболу 2021 года, финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/22, летней Универсиады 2023 года, чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, а также первых Игр стран СНГ в 2021 году.