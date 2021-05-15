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Путин направил приветствие участникам турнира по дзюдо среди полиции и армии

В этом году исполняется 15 лет со дня создания Национального союза ветеранов дзюдо

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XV Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии. Об этом в субботу сообщается на сайте Кремля.

"Убежден, что XV Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии пройдет как всегда успешно, на высокой соревновательной ноте. Желаю спортсменам удачи, а зрителям - самых добрых, незабываемых впечатлений", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что в этом году исполняется 15 лет со дня создания Национального союза ветеранов дзюдо, который объединил большое число участников, став авторитетной организацией и накопив богатый опыт в проведении представительных спортивных состязаний. Путин также отметил весомый вклад союза в реализацию важных, социально значимых инициатив и особенно его благотворительную программу "Мы помним", посвященную памяти героев, погибших при исполнении служебного долга и призванную оказывать адресную помощь их родным и близким.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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