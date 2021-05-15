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Летние олимпийские виды спорта

Велогонщик Власов сохранил четвертое место в общем зачете "Джиро д'Италия"

Победу на восьмом этапе одержал француз Виктор Лафей

ТАСС, 15 мая. Французский велогонщик Виктор Лафей из команды Cofidis ("Кофидис") стал победителем восьмого этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Финишировавший 11-м россиянин Александр Власов ("Астана") сохранил четвертое место в общем зачете.

Этап протяженностью 170 км прошел между городами Фоджа и Гуардия-Санфрамонди. Лафей преодолел дистанцию за 4 часа 46 минут и 47 секунд. Второе место занял с отставанием 37 секунд итальянец Франческо Гавацци из команды Cometa ("Комета"), третьим стал немец Никиас Арндт, представляющий команду DSM ("Ди-эс-эм") и проигравший победителю 38 секунд.

Девятый этап пройдет 16 мая, его протяженность составит 158 км. Многодневка состоит из 21 этапа. Часть из них пройдет на территории Швейцарии и Словении, также гонщики проедут семь горных этапов и четыре отрезка протяженностью более 200 км. Завершится гонка 30 мая в Милане.

В общем зачете первое место продолжает занимать венгр Аттила Вальтер, представляющий команду Groupama-FDJ ("Групама - эф-ди-джей"). Вторым с отставанием в 11 секунд идет Ремко Эвенепул из Deceuninck-Quick Step ("Декёнинк - куик степ"), третье место занимает колумбиец Эган Берналь из Ineos Grenadiers ("Инеос гренадирс"), проигрывающий лидеру 16 секунд. Власов идет четвертым, уступая 24 секунды.

Первая гонка была организована в 1909 году изданием La Gazzetta dello Sport ("Гадзетта делло спорт"). Пятикратными победителями многодневки являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

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