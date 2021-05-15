Велогонщик Власов сохранил четвертое место в общем зачете "Джиро д'Италия"

ТАСС, 15 мая. Французский велогонщик Виктор Лафей из команды Cofidis ("Кофидис") стал победителем восьмого этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия". Финишировавший 11-м россиянин Александр Власов ("Астана") сохранил четвертое место в общем зачете.

Этап протяженностью 170 км прошел между городами Фоджа и Гуардия-Санфрамонди. Лафей преодолел дистанцию за 4 часа 46 минут и 47 секунд. Второе место занял с отставанием 37 секунд итальянец Франческо Гавацци из команды Cometa ("Комета"), третьим стал немец Никиас Арндт, представляющий команду DSM ("Ди-эс-эм") и проигравший победителю 38 секунд.

Девятый этап пройдет 16 мая, его протяженность составит 158 км. Многодневка состоит из 21 этапа. Часть из них пройдет на территории Швейцарии и Словении, также гонщики проедут семь горных этапов и четыре отрезка протяженностью более 200 км. Завершится гонка 30 мая в Милане.

В общем зачете первое место продолжает занимать венгр Аттила Вальтер, представляющий команду Groupama-FDJ ("Групама - эф-ди-джей"). Вторым с отставанием в 11 секунд идет Ремко Эвенепул из Deceuninck-Quick Step ("Декёнинк - куик степ"), третье место занимает колумбиец Эган Берналь из Ineos Grenadiers ("Инеос гренадирс"), проигрывающий лидеру 16 секунд. Власов идет четвертым, уступая 24 секунды.

Первая гонка была организована в 1909 году изданием La Gazzetta dello Sport ("Гадзетта делло спорт"). Пятикратными победителями многодневки являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).