Футболист "Монако" Головин считает, что проводит лучший сезон в карьере

ТАСС, 15 мая. Полузащитник футбольного клуба "Монако" и сборной России Александр Головин считает, что проводит лучший сезон в карьере. Комментарий полузащитника приводит пресс-служба "Монако".

В текущем сезоне Головин провел за "Монако" 23 матча, забив пять голов и отдав пять голевых передач. В конце августа получил травму подколенного сухожилия и пропустил несколько месяцев.

"Я думаю да, [это мой лучший сезон], - сказал Головин. - Я не могу объяснить почему. Сотрудники "Монако" проделывают отличную работу, и я очень рад развиваться в этой команде, которая хорошо играет в футбол".

"На старте сезона мне не повезло, впервые в карьере я получил такую серьезную травму. Было трудное время, но у меня был шанс вернуться и прогрессировать. С тех пор как я вернулся после травмы, я хорошо поработал. Теперь мотивирован на следующие три матча", - добавил футболист.

"Монако" после 36 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 74 очка и отставая от лидера "Лилля" на 5 баллов.

Головину 24 года, за "Монако" он выступает с лета 2018 года. В составе сборной России полузащитник провел 36 матчей, забив пять голов. Ранее Головин попал в расширенный состав национальной команды на матчи чемпионата Европы.