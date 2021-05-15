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Футбол в России

Госпитализированный футболист "Спартака-2" рассказал, что чувствует себя хорошо

Игрок был отправлен в больницу, после того как на первых минутах матча в "Чертаново" получил удар мячом в голову

ТАСС, 15 мая. Госпитализированный футболист московского "Спартака-2" Даниил Денисов сообщил, что чувствует себя хорошо. Комментарий игрока приводит пресс-служба клуба.

На первых минутах матча заключительного, 42-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с "Чертаново" (4:3) Денисов получил удар мячом в голову, после чего на поле стадиона академии "Спартака" выехала машина скорой помощи.

"Всем спасибо за поддержку. Сейчас чувствую себя хорошо, со здоровьем все нормально", - сказал Денисов.

"Спартак-2" набрал 49 очков и занял 14-е место в турнирной таблице. Денисов провел 34 встречи в сезоне.

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