Бородюк: футбольный клуб "Торпедо" нуждается в классных нападающих

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Московский клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Торпедо" нуждается в классных нападающих. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Александр Бородюк.
В субботу "Торпедо" в заключительном, 42-м туре первенства Олимп-ФНЛ проиграло дома ярославскому "Шиннику" со счетом 0:1. По итогам сезона команда заняла шестое место в турнирной таблице и не смогла выйти в премьер-лигу.
"Мы уже говорили, все это видят, что мы нуждаемся, конечно, в классных нападающих, которые будут реализовывать моменты, мы создаем очень много моментов, но реализация, конечно, подводит, - сказал Бородюк. - Когда в команде есть три-четыре нападающих, вот тогда появляется баланс в атакующей линии, причем если будет на каждой позиции конкуренция, то это уже будет говорить о том, что команда будет конкурентоспособной. Двигатель - все мы прекрасно понимаем - это конкуренция. Те футболисты, которым мы давали шанс, не использовали его, но это вопросы непосредственно к ним".
Вратарь команды Виталий Ботнарь был вызван в молодежную сборную России 11 мая. Команда проведет сбор, где проведет две товарищеские игры против молодежных сборных Болгарии (3 июня) и Сербии (6 июня). Ботнарю 19 лет, в минувшем сезоне ФНЛ он провел 23 игры, в которых пропустил 21 мяч и 10 раз сыграл "на ноль". Голкипер выступает за "Торпедо" с 2020 года.
"Я думаю, что заслуженно, Ботнарь достоин вызова в молодежную сборную, но он должен думать о следующем: нужно ему очень много трудиться, тогда он сможет вырасти в хорошего вратаря, - сказал Бородюк. - Если он остановится на достигнутом, то не сможет добиться успеха, великими футболистами, какие бы они талантливые ни были, становились только трудолюбивые. Например, Йенс Леманн, когда он получил травму крестообразных связок, нанял специального тренера Харальда Шумахера - если команда тренировалась два раза в день, то он это делал три раза, он мне звонил, и мы вместе с Шумахером били ему по воротам. Это привело к тому, что он дважды становился лучшим вратарем мира".
"Поэтому при таланте и трудолюбии становятся классными футболистами. А то, что из "Торпедо" вызван футболист в молодежную сборную, это уже достойно для всего клуба", - добавил тренер.