Бородюк: футбольный клуб "Торпедо" нуждается в классных нападающих

Бородюк считает, что тренировать "Торпедо" во второй раз сложнее, чем в первый

В субботу "Торпедо" в заключительном, 42-м туре первенства Олимп-ФНЛ проиграло дома ярославскому "Шиннику" со счетом 0:1. По итогам сезона команда заняла шестое место в турнирной таблице и не смогла выйти в премьер-лигу.

"Мы уже говорили, все это видят, что мы нуждаемся, конечно, в классных нападающих, которые будут реализовывать моменты, мы создаем очень много моментов, но реализация, конечно, подводит, - сказал Бородюк. - Когда в команде есть три-четыре нападающих, вот тогда появляется баланс в атакующей линии, причем если будет на каждой позиции конкуренция, то это уже будет говорить о том, что команда будет конкурентоспособной. Двигатель - все мы прекрасно понимаем - это конкуренция. Те футболисты, которым мы давали шанс, не использовали его, но это вопросы непосредственно к ним".

Вратарь команды Виталий Ботнарь был вызван в молодежную сборную России 11 мая. Команда проведет сбор, где проведет две товарищеские игры против молодежных сборных Болгарии (3 июня) и Сербии (6 июня). Ботнарю 19 лет, в минувшем сезоне ФНЛ он провел 23 игры, в которых пропустил 21 мяч и 10 раз сыграл "на ноль". Голкипер выступает за "Торпедо" с 2020 года.