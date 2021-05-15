"Бешикташ" стал 16-кратным чемпионом Турции по футболу

ТАСС, 15 мая. Стамбульский "Бешикташ" занял первое место в турнирной таблице по итогам чемпионата Турции по футболу. Команда выиграла титул впервые с 2017 года.

В заключительном туре "Бешикташ" переиграл "Гёзтепе" со счетом 2:1. Команда под руководством Сергена Ялчына в следующем сезоне выступит в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Второе место занял стамбульский "Галатасарай", который начнет следующий еврокубковый сезон со второго раунда квалификации Лиги чемпионов в пути представителей лиг. "Бешикташ" и "Галатасарай" набрали одинаковое количество очков, но подопечные Ялчына оказались выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Третье место занял стамбульский "Фенербахче", четвертым стал "Трабзонспор". В финале Кубка Турции 18 мая "Бешикташ" сыграет с занявшим 16-е место в чемпионате "Антальяспором", за который выступает защитник сборной России Федор Кудряшов. В случае победы чемпиона "Фенербахче" сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, а занявший пятое место "Сивасспор" сыграет в квалификации Лиги конференций. Если обладателем трофея станет "Антальяспор", то эта команда и представит Турцию в Лиге Европы, а "Фенербахче" и "Трабзонспор" сыграют в третьем по значимости еврокубковом турнире.

Покинули элитный дивизион чемпионата Турции "Эрзурум", "Анкарагюджю", "Генчлербирлиги" и "Денизлиспор". По окончании прошлого сезона Турецкая федерация футбола приняла решение, что ни одна команда не покинет высшую лигу из-за сильного влияния пандемии коронавируса на чемпионат. При этом три коллектива пополнили турнир, расширив его до 21 команды. По итогам нынешнего сезона четыре клуба вылетают из элиты, а три лучшие команды второго по силе дивизиона поднимаются эшелоном выше.

"Бешикташ" стал чемпионом Турции в 16-й раз, рекордсменом по количеству титулов является "Галатасарай", который побеждал в турнире 22 раза. На счету "Фенербахче" 19 чемпионств. В прошлом сезоне чемпионом впервые в истории был признан "Истанбул Башакшехир". Помимо стамбульских клубов, чемпионами Турции становились "Трабзонспор" (6 раз) и "Бурсаспор" (1).