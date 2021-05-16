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ММА

Чикадзе: Магомедшарипов не должен так рано завершать карьеру

Ранее стало известно, что россиянин в ближайшие полгода будет заниматься восстановлением здоровья

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российский боец Забит Магомедшарипов не должен так рано завершать карьеру в смешанных единоборствах (ММА). Такое мнение ТАСС высказал боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Гига Чикадзе.

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Ранее стало известно, что Магомедшарипов в ближайшие полгода будет заниматься восстановлением своего здоровья, в частности, боец перенесет операцию. Он был исключен из рейтинга UFC.

"Забит - отличный боец. Я слышал от нашего общего менеджера о его проблемах. Желаю ему, чтобы он скорее восстановился. Он не должен завершать карьеру именно так", - сказал Чикадзе.

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