Чикадзе: Магомедшарипов не должен так рано завершать карьеру

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российский боец Забит Магомедшарипов не должен так рано завершать карьеру в смешанных единоборствах (ММА). Такое мнение ТАСС высказал боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Гига Чикадзе.

Ранее стало известно, что Магомедшарипов в ближайшие полгода будет заниматься восстановлением своего здоровья, в частности, боец перенесет операцию. Он был исключен из рейтинга UFC.

"Забит - отличный боец. Я слышал от нашего общего менеджера о его проблемах. Желаю ему, чтобы он скорее восстановился. Он не должен завершать карьеру именно так", - сказал Чикадзе.