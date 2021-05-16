"Порту" разгромил "Риу Аве" и гарантировал себе место в групповом этапе Лиги чемпионов

ТАСС, 16 мая. "Порту" со счетом 3:0 победил "Риу Аве" в гостевом матче 33-го тура чемпионата Португалии по футболу и обеспечил себе второе место по итогам первенства.

"Спортинг" впервые за 19 лет стал чемпионом Португалии по футболу

Забитыми мячами отметились Тони Мартинес (56-я минута), Луис Диас (59) и Сержиу Оливейра (68).

"Порту" набрал 77 очков и оторвался от занимающей третье место лиссабонской "Бенфики" на четыре очка перед последним туром. "Бенфика" в субботу нанесла первое поражение в чемпионате "Спортингу" (4:3), который досрочно стал чемпионом страны. "Порту" выиграл титул в прошлом сезоне. Клуб не опускается ниже второго места с сезона-2016/17.

"Бенфика" обеспечила себе третье место и сыграет в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона. 23 мая команда из Лиссабона в финале Кубка Португалии встретится с гарантировавшей четвертую строчку в чемпионате "Брагой". Таким образом, "Брага" выступит в групповом этапе Лиги Европы. Обеспечивший пятое место "Пасуш де Феррейра" сыграет в квалификации Лиги конференций.

"Риу Аве" набрал 31 очко и занимает 16-е место в турнирной таблице, дающее право сыграть в переходных матчах за право остаться в элитном дивизионе. Столько же очков у идущего на 17-й строчке (зона вылета) "Фаренсе". На спасительном 15-м месте с 33 очками располагается "Боавишта".

В заключительном туре "Риу Аве" 19 мая на выезде сыграет с потерявшим шансы на сохранение прописки в элите "Насьоналем". "Порту" в тот же день примет "Белененсеш", за который выступает российский вратарь Станислав Крицюк.