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ММА

Тони Фергюсон потерпел третье подряд поражение в UFC

37-летний американец на этот раз уступил Бенеилу Дариюшу
Тони Фергюсон AP Photo/John Locher
Описание
Тони Фергюсон
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 16 мая. Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон потерпел третье подряд поражение в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В трехраундовом поединке в легком весе (до 70,3 кг) на турнире UFC 262 в Хьюстоне (штат Техас, США) он проиграл иранцу Бенеилу Дариюшу, представляющему США, единогласным решением судей.

В мае 2020 года Фергюсон уступил соотечественнику Джастину Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде, в декабре он проиграл бразильцу Чарльзу Оливейре решением судей. Всего на счету 37-летнего Фергюсона 25 побед и 6 поражений. До этого UFC пять раз пытался организовать его поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, но каждый раз бой отменялся.

В активе 32-летнего Дариюша 21 победа, 4 поражения, 1 ничья.

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