Бразилец Чарльз Оливейра завоевал титул UFC после Хабиба Нурмагомедова

ТАСС, 16 мая. Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Чарльз Оливейра завоевал вакантный пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг). В поединке на турнире UFC 262 в Хьюстоне (штат Техас, США) он выиграл у американца Майкла Чендлера нокаутом во втором раунде.

До марта 2021 года титулом UFC в легком весе владел Хабиб Нурмагомедов. Россиянин стал чемпионом 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американца Дастина Порье и Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры. Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

В активе 31-летнего Оливейры теперь 31 победа и 8 поражений в ММА. На счету 35-летнего Чендлера 22 победы, 6 поражений.