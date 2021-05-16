Гонщик Карякин стал первым послом Универсиады-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Российский гонщик Сергей Карякин стал первым послом Всемирных студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге летом 2023 года. Об этом сообщил заместитель генерального директора АНО "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023" Олег Колесников в ходе "Майской прогулки".

"Хотел бы объявить первого посла Всемирных студенческих игр. Первый посол - это житель города Екатеринбурга Сергей Карякин", - сказал Колесников.

Карякин - победитель ралли "Дакар" 2017 года в зачете квадроциклов. На ралли "Дакар-2020" стал серебряным призером в категории багги.

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU).