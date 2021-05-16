Футболист "Зенита" Караваев заявил, что ЦСКА является для него особенным клубом

ТАСС, 16 мая. Футболист петербургского "Зенита" Вячеслав Караваев назвал московский ЦСКА особенным для него клубом. Комментарий игрока приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Я прошел в ЦСКА всю школу - с шести лет и до первой команды, в которой успел дебютировать, - сказал Караваев. - Невозможно просто так взять и вычеркнуть столько лет из жизни. Поэтому армейскому клубу очень благодарен, ЦСКА для меня всегда будет особенным клубом".

Каравев является воспитанником ЦСКА, он выступал за взрослую команду с 2013 по 2016 год, став с клубом чемпионом России в сезоне-2013/14. За "Зенит" он провел 61 матч в разных турнирах, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. В составе национальной сборной России в его активе 11 матчей и один мяч.