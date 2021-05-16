"Ривер Плейт" сыграет против "Бока Хуниорс" без 15 футболистов из-за коронавируса

ТАСС, 16 мая. Футбольный клуб "Ривер Плейт" будет вынужден обойтись без 15 игроков в матче 1/4 финала Кубка профессиональной лиги Аргентины против "Бока Хуниорс" по причине вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В субботу тестирование на коронавирусную инфекцию дало положительный результат у 10 футболистов. Повторное тестирование выявило инфекцию еще у пяти игроков. Матч состоится в воскресенье и начнется в 23:30 мск.

Кубок профессиональной лиги - соревнование, пришедшее на смену Суперлиге - высшему дивизиону чемпионата страны.

"Бока Хуниорс" является 28-кратным чемпионом Аргентины и шестикратным обладателем Кубка Либертадорес. На счету "Ривер Плейта" 35 чемпионских титулов, а также четыре победы в Кубке Либертадорес.