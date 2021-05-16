СМИ: Лёв или Аллегри могут заменить Зидана в мадридском "Реале"

ТАСС, 16 мая. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв и бывший наставник итальянского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри являются кандидатами на замену Зинедину Зидану в мадридском "Реале". Об этом сообщает газета Marca.

Ранее портал Goal сообщил, что Зидан намерен покинуть пост главного тренера "Реала" по окончании сезона. Отмечалось, что 48-летний француз уже объявил о своем решении команде и руководству клуба. Под руководством Зидана "Реал" стал двукратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов.

В субботу Marca сообщила, что в качестве нового наставника команды "Реал" также рассматривает рекордсмена по количеству проведенных в составе клуба матчей (741) Рауля.

Лёву 61 год, он возглавляет сборную Германии с 2006 года, став с ней чемпионом мира (2014). После чемпионата Европы специалист покинет национальную команду. 53-летний Аллегри в данный момент находится без работы, он шесть раз становился чемпионом Италии (пять раз с "Ювентусом" и один - с "Миалном").