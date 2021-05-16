РФС признал верным решение Левникова засчитать второй гол "Рубина" в матче с "Арсеналом"

Встреча прошла 8 мая в Туле и завершилась победой "Рубина" со счетом 4:2. На 59-й минуте матча нападающий казанского клуба Джордже Деспотович забил гол после борьбы в воздухе с защитником "Арсенала" Максимом Беляевым, в ходе которой попал локтем в лицо сопернику.

ТАСС, 16 мая. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верным решение арбитра Кирилла Левникова засчитать второй мяч казанского "Рубина" в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с тульским "Арсеналу". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Решение ЭСК мотивировано тем, что между футболистами "Рубина" Джордже Деспотовичем и "Арсенала" Максимом Беляевым в атакующей фазе игры, непосредственно связанной со взятием ворот "Арсенала", произошло нормальное единоборство за верховой мяч, - говорится в сообщении. - Оба соперника стремятся сыграть в мяч, футболист "Рубина" за счет лучшего выбора позиции на поле опережает оппонента и не совершает при этом какого-либо акцентированного движения рукой/локтем в его лицо. Контакт происходит в руках/туловище и он инициирован уже самим игроком "Арсенала".

ЭСК РФС признала ошибочным решение Левникова вынести предупреждение полузащитнику казанцев Солтмураду Бакаеву, для которого оно стало четвертым в сезоне. Желтая карточка, показанная Сергеем Карасевым защитнику "Сочи" Михе Мевле в матче против волгоградского "Ротора" (2:1), также признана ошибочной.

Кроме того, комиссия установила, что арбитр встречи "Спартак" - "Химки" (2:1) Владислав Безбородов поступил правильно, не став удалять защитника московской команды Айртона после фола на 37-й минуте.