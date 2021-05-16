Кержаков является одним из кандидатов на пост главного тренера "Нижнего Новгорода"

ТАСС, 16 мая. Футбольный клуб "Нижний Новгород" рассматривает Александра Кержакова в качестве кандидата на пост главного тренера команды. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил генеральный директор клуба Равиль Измайлов.

"Нижний Новгород" в следующем сезоне будет выступать в Тинькофф - Российской премьер-лиге. 4 мая пост главного тренера команды покинул Роберт Евдокимов, его обязанности исполняет Антон Хазов.

"Мы находимся в поиске тренера, у нас достаточно большой лист возможных кандидатур, - сказал Измайлов. - В этом листе действительно есть Кержаков, Хазов и еще несколько специалистов, конкретного специалиста мы еще не выбрали. Ближе к лету объявим имя нового тренера. Понимаете, мы только вчера получили новость, что мы в премьер-лиге, а сегодня начали выстраивать стратегическую задачу на сезон".

Кержаков в субботу покинул пост главного тренера томской "Томи", выступающей в Олимп - Футбольной национальной лиге. Томский клуб по итогам сезона занял 18-е место (41 очко) и вылетел во второй по силе дивизион чемпионата страны. Кержаков является лучшим бомбардиром в истории сборной России (30 голов).