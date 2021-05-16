{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат Европы по водным видам спорта

Россиянин Абросимов выиграл бронзу чемпионата Европы в плавании на открытой воде на 25 км

Победу в заплыве одержал француз Аксель Реймон, второе место занял итальянец Маттео Фурлан

ТАСС, 16 мая. Россиянин Кирилл Абросимов стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы в плавании на открытой воде на дистанции 25 км. Соревнования проходят в Будапеште.

Победу в заплыве одержал француз Аксель Реймон, показавший результат 4 часа 35 минут 59,8 секунды. Второе место занял итальянец Маттео Фурлан с отставанием в 5,3 секунды. Абросимов отстал от лидера на 6,4 секунды.

Другой представитель России Руслан Садыков стал седьмым, проиграв Реймону 1 минуту 13,6 секунды. Евгений Драчев не сумел финишировать.

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.

Теги
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Биатлон
Восьмой этап Кубка мира по биатлону перенесен из Белоруссии в Финляндию
В связи с этим первые два этапа Кубка мира пройдут в шведском Эстерсунде
Читать полностью