Россиянин Абросимов выиграл бронзу чемпионата Европы в плавании на открытой воде на 25 км

ТАСС, 16 мая. Россиянин Кирилл Абросимов стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы в плавании на открытой воде на дистанции 25 км. Соревнования проходят в Будапеште.
Победу в заплыве одержал француз Аксель Реймон, показавший результат 4 часа 35 минут 59,8 секунды. Второе место занял итальянец Маттео Фурлан с отставанием в 5,3 секунды. Абросимов отстал от лидера на 6,4 секунды.
Другой представитель России Руслан Садыков стал седьмым, проиграв Реймону 1 минуту 13,6 секунды. Евгений Драчев не сумел финишировать.
Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.