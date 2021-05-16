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Футбол в России

В "Локомотиве" назвали сезон-2020/21 Российской премьер-лиги успешным для клуба

Московский клуб занял третье место в чемпионате и выиграл Кубок России
Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов Валерий Филатов/ТАСС
Описание
Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов
© Валерий Филатов/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Сезон-2020/21 Тинькофф - Российской премьер-лиги для футболистов "Локомотива" получился успешным. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров клуба Валерий Филатов.

"Локомотив" занял третье место по итогам чемпионата России. Также клуб победил в Бетсити - Кубке России, что позволит железнодорожникам выступить на групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.

"Считаю, что сезон для нас сложился хорошо, особенно если учесть тот факт, что перед возобновлением сезона после зимней паузы в нас никто не верил, - сказал Филатов. - Но мы завоевали бронзовые медали и выиграли кубок".

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