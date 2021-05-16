Восьмой этап Кубка мира по биатлону перенесен из Белоруссии в Финляндию

ТАСС, 16 мая. Восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2021/22 перенесен из центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" (Минск) в финский Контиолахти. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Этап Кубка мира в "Раубичах" был запланирован на 3-6 марта. Исполком IBU принял решение перенести этап из Минска в Контиолахти в связи с текущей ситуацией в Белоруссии, которая, по мнению органа, не позволяет национальным федерациям и командам строить планы на сезон.

В связи с этим первые два этапа Кубка мира пройдут в шведском Эстерсунде (27-28 ноября и 29 ноября - 5 декабря). Ранее планировалось, что стартовый этап примет Контиолахти.