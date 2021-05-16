"Локомотив" продолжает переговоры по поводу контракта с футболистом Мухиным

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" продолжает переговоры о новом контракте с полузащитником команды Максимом Мухиным. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов.

На этой неделе в ряде СМИ появилась информация о том, что 19-летний Мухин решил продолжить карьеру в ЦСКА.

"Ситуация тяжелая, пока нельзя ничего точно сказать, - сказал Филатов. - Повторюсь, идут переговоры, но очень много слухов, на данный момент он игрок "Локомотива", дальше будет видно".

Мухин в нынешнем сезоне дебютировал за "Локомотив" и сборную России.