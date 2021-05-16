{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Локомотив" продолжает переговоры по поводу контракта с футболистом Мухиным

На этой неделе в ряде СМИ появилась информация о том, что игрок решил продолжить карьеру в ЦСКА

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" продолжает переговоры о новом контракте с полузащитником команды Максимом Мухиным. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов.

На этой неделе в ряде СМИ появилась информация о том, что 19-летний Мухин решил продолжить карьеру в ЦСКА.

"Ситуация тяжелая, пока нельзя ничего точно сказать, - сказал Филатов. - Повторюсь, идут переговоры, но очень много слухов, на данный момент он игрок "Локомотива", дальше будет видно".

Мухин в нынешнем сезоне дебютировал за "Локомотив" и сборную России.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Гендиректор "Сочи" отметил роль болельщиков в попадании клуба в еврокубки
Команда заняла пятое место и выступит в следующем сезоне в Лиге конференций
Читать полностью