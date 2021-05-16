Российский велогонщик Власов занял третье место на девятом этапе "Джиро д'Италия"

ТАСС, 16 мая. Россиянин Александр Власов из команды "Астана" занял третье место на девятом этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия" и поднялся на третью строчку общего зачета. Этап протяженностью 158 км прошел между городами Кастель-ди-Сангро и Кампо Феличе.

Победителем стал колумбиец Эган Берналь из Ineos Grenadiers, вторым к финишу пришел итальянец Джулио Чикконе, представляющий команду Trek - Segafredo.

Десятый этап пройдет 17 мая, его протяженность составит 139 км. Многодневка состоит из 21 этапа. Часть из них пройдет на территории Швейцарии и Словении, также гонщики проедут семь горных этапов и четыре отрезка протяженностью более 200 км. Завершится гонка 30 мая в Милане.

В общем зачете Власов поднялся на третье место, отставая от лидирующего Берналя на 21 секунду. Вторым идет бельгиец Ремко Эвенепул из Deceuninck-Quick Step. Он опережает россиянина на шесть секунд.

Власову 25 лет. В прошлом году он также участвовал в "Джиро д'Италия", но сошел с дистанции из-за проблем со здоровьем. Многодневка стала для него первой в карьере из гонок Гранд-тура. В общем зачете испанской "Вуэльты" прошлого года россиянин стал 11-м.

Первая гонка была организована в 1909 году изданием La Gazzetta dello Sport ("Гадзетта делло спорт"). Пятикратными победителями "Джиро д'Италия" являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).