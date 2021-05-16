Футболист "Спартака" Промес заявил, что ему нужно время для выхода на свой уровень

ТАСС, 16 мая. Нидерландскому полузащитнику московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промесу требуется время, чтобы демонстрировать привычный уровень игры. Комментарий Промеса приводит издание "Спорт-Экспресс".

В воскресенье "Спартак" на выезде сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (2:2), заняв итоговое второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Промес перешел в "Спартак" из "Аякса" в феврале.

"Нужно время, я пришел в середине сезона без сборов, начал знакомиться с командой, с ее качеством и уровнем, - сказал Промес. - Порой даже менял позиции, в общем, думаю, достижение моего уровня - вопрос времени. Я понимаю, чего от меня жду, но прошу всех дать мне немного времени. Следующий сезон я начну уже с чистого листа".

В следующем сезоне "Спартак" сыграет в квалификации Лиги чемпионов. "Не важно, с кем нам предстоит сыграть, я знаю, что такое пропустить Лигу чемпионов, и что такое сыграть в [турнире]. У меня было и то, и другое в "Спартаке". Но я позитивный человек, верю в команду, если ты думаешь о Лиге чемпионов, надо верить только в победу, и ни в коем случае не размышлять, что случится, если ты проиграешь", - добавил полузащитник.

Промесу 29 лет, в текущем сезоне он провел за "Спартак" 11 матчей, забив три гола и отдав три голевые передачи. Ранее полузащитник попал в расширенный состав сборной Нидерландов для подготовки к чемпионату Европы.