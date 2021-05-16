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Футбол в Англии

Гол вратаря Алиссона принес "Ливерпулю" победу над "Вест Бромвичем" в чемпионате Англии

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Ливерпуля"
© EPA-EFE/Tim Keeton

ТАСС, 16 мая. "Ливерпуль" обыграл "Вест Бромвич" со счетом 2:1 в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу благодаря голу бразильского вратаря Алиссона на пятой компенсированной минуте встречи.

В составе победителей помимо Алиссона мяч забил Мохаммед Салах (33-я минута). У проигравших отличился Хэл Робсон-Кану (18). Алиссон стал первым вратарем в истории английской премьер-лиги, забившим победный гол.

"Ливерпуль" с 63 очками занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от идущего четвертым "Челси" на одно очко. Четвертое место по итогам сезона дает право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов. "Вест Бромвич" занимает предпоследнее, 19-е место с 26 очками и потерял шансы остаться в премьер-лиге на следующий сезон.

В предпоследнем туре "Ливерпуль" 19 мая сыграет в гостях с "Бёрнли", "Вест Бромвич" примет "Вест Хэм".

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