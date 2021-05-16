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Футбол в Германии

Дортмундская "Боруссия" победила "Майнц" и обеспечила себе место в Лиге чемпионов

Встреча завершилась победой "Боруссии" со счетом 3:1

ТАСС, 16 мая. Дортмундская "Боруссия" обыграла "Майнц" со счетом 3:1 в гостевом матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу и досрочно обеспечила себе место в четверке сильнейших команд по итогам сезона.

Забитыми мячами у гостей отметились Рафаэл Геррейру (23-я минута), Марко Ройс (42) и Юлиан Брандт (80). В составе "Майнца" отличился Робин Куайсон (90).

"Боруссия" занимает третье место с 61 очком в активе и оторвалась от располагающегося на пятой строчке "Айнтрахта" на четыре очка. Командам осталось провести по одной встрече. На четвертой позиции идет "Вольфсбург", который набрал 60 очков после 32 игр. В групповом этапе Лиги чемпионов сыграют четыре лучшие команды по итогам чемпионата Германии.

Команда из Дортмунда выступит в самом престижном клубном турнире Европы в пятом сезоне подряд. В заключительном туре "Боруссия" 22 мая примет "Байер". "Майнц" с 36 очками занимает 13-е место и в последней встрече чемпионата в тот же день на выезде сыграет с "Вольфсбургом".

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