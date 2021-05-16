"Барселона" лишилась шансов на победу в чемпионате Испании по футболу

ТАСС, 16 мая. Футболисты "Барселоны" проиграли "Сельте" со счетом 1:2 в домашнем матче 37-го тура чемпионата Испании.

В составе "Сельты" дубль оформил Санти Мина (38-я и 89-я минуты). У "Барселоны" отличился Лионель Месси (28). На 83-й минуте встречи с поля был удален защитник "Барселоны" Клеман Лангле.

В параллельном матче лидер чемпионата Испании мадридский "Атлетико" в домашнем матче одержал волевую победу над "Осасуной" (2:1). Идущий вторым "Реал" в гостях обыграл "Атлетик" из Бильбао (1:0).

"Барселона" набрала 76 очков в 37 матчах и лишилась шансов на победу в чемпионате Испании, занимая третье место в турнирной таблице. "Атлетико" перед заключительным туром набрал 83 очка в 37 матчах, "Реал" - 81 очко после 37 игр. Четвертое место занимает "Севилья", набравшая 74 очка.

В заключительном туре "Барселона" в гостях встретится с "Эйбаром", "Сельта дома примет "Бетис". "Реал" в своем заключительном матче первенства страны дома примет "Вильярреал", а "Атлетико" на выезде сыграет с "Вальядолидом". Все матчи 38-го тура чемпионата Испании пройдут 23 мая.